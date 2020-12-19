ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал закон, который может привести к уходу ряда компаний, прежде всего китайских, с фондового рынка США, сообщил Белый дом. США могут ввести санкции против китайских чиновников из-за Гонконга

Закон направлен против китайских компаний, которые отказывают американским регуляторам, требующим доступ к аудиторской отчетности.

Закон, в частности, требует от компаний, котирующихся на американских биржах, подтверждения того, что они не находятся под контролем иностранных властей. Зарубежные компании обяжут соответствовать тем же нормам аудита, что и американские.

Споры о том, как проводить аудит китайских компаний, идут уже два десятилетия, но стали особо актуальны на фоне крупных разногласий Вашингтона и Пекина, в том числе по торговле, валютному курсу и правам человека. Тем временем китайские компании продолжают IPO на американских рынках — в этом году они получили у инвесторов 12 миллиардов долларов в результате первичного размещения акций.

Авторы закона в конгрессе и Белый дом заявляют, что непрозрачность китайских компаний ставит под угрозу американских инвесторов. В качестве примера приводится скандал с китайской компанией Luckin Coffee, которую прочили в конкуренты американскому гиганту Starbucks. После выявления массовых приписок в отчетности компании ее акции в 2020 году обесценились.

При этом обсуждения между американскими и китайскими лицами по аудиту компаний КНР продолжаются и еще могут привести к компромиссу в будущем.