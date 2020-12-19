МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Министерство юстиции США предъявило обвинение в незаконном экспорте генеральному директору компаний "Совтест комп" и "Космос комплект" Ильясу Сабирову. Он попал в черный список американского Министерства торговли, сообщает РБК. ЕС официально продлил на полгода санкции против России

Обвинения также предъявлены двум гражданам Болгарии — Димитару Димитрову и Милану Димитрову. Минюст США считает, что эти три человека использовали болгарскую компанию Multi Technology Integration Group EEOD (MTIG) для получения подлежащих контролю товаров из Соединенных Штатов и отправки их в Россию. "Согласно закону об экспортном контроле, товары не могли быть отправлены в Россию без разрешения правительства США", — указывает Минюст.

Обвинение Сабирову и гражданам Болгарии вынесено по трем пунктам: два относятся к нарушению законов экспортного контроля, еще один — к отмыванию денег. Помимо этого, Милана Димитрова обвиняют в ложных заявлениях в адрес правительства. Каждый из пунктов предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Минторг США объявил о санкциях против Сабирова и его двух компаний вечером 18 декабря, обвинив его в связях с MTIG, также попавшей под ограничительные меры. Министерство считает, что "Совтест комп" и "Космос комплект" без необходимых лицензий приобретали через болгарскую компанию радиационно стойкие детали и другие чувствительные электронные компоненты.