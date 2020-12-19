МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Госдепартамент США уведомил конгресс страны о планах окончательно закрыть консульство во Владивостоке, а также приостановить работу дипломатической миссии в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на копию документа сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Уведомление в конгресс было направлено 10 декабря.

Как предполагает агентство, закрытие двух последних работающих на территории России консульств может быть связано с наложенными Москвой и Вашингтоном взаимными ограничениями на работу дипломатов, которые были введены в 2017 году.

"В ответ на продолжающиеся вызовы в вопросе миссии США в России в следствие сокращения Россией численности сотрудников в американской миссии в 2017 году и из-за возникшего тупика с Россией из-за дипломатических виз", — отмечается в уведомлении Госдепартамента.

В том случае, если США закроет представительства в Екатеринбурге и Владивостоке, единственной дипломатической миссией США в России останется посольство в Москве. Именно сюда, скорее всего, будет перенаправлена часть сотрудников из Екатеринбурга и Владивостока.

Точные даты закрытия дипмиссий пока не называются.