МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Китайские регуляторы потребовали от финтех-компании Ant Group (принадлежит миллиардеру Джеку Ма) работать только в качестве платежного оператора. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя управляющего Народного банка Китая Пан Гуншена.

Такое заявление — итог встречи регуляторов Китая по этому вопросу: Народного банка, Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности (CBIRC), Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (CSRC), Государственного валютного управления (SAFE) с одной стороны и руководства Ant Group с другой.

Компании было поручено перестроить бизнес таким образом, чтобы он соответствовал законодательным нормам Китая.

Как отметил Гуншен, Ant Group не соблюдала требования регуляторов, проявляла монополистическое поведение на рынке, а также пользовалась возможностью использовать различия в нормативных режимах.

Регуляторы поручили компании как можно скорее представить план приведения ее деятельности в соответствие с нормами.

В обращении указано, что Ant Group должна "понимать необходимость перестроить свой бизнес", пишет агентство.

Напомним, что Ant Group была создана как подразделение Alibaba Group. Компания отвечала за работу платежной системы Alipay. Со временем Ant Group стала оказывать услуги микрозаймов, а также страхования жизни и управления активами.