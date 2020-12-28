МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. России и Белоруссии стоит поискать новые источники доходов для бюджета Союзного государства, полагают аудиторы Счётной палаты РФ. Россия и Белоруссия обсудили поставки Минску нефти и газа

В заключении контрольного ведомства на проект бюджета Союзного государства на 2021 год отмечается снижение его доходов, что в основном связано с сокращением долевых взносов государств-участников. Так, сначала Россия в рамках оптимизации расходов своего госбюджета снижает размер взноса на 10% в следующем году — с планировавшихся ранее 3,167 миллиарда рублей до 2,85 миллиарда. В связи с этим Белоруссия также на 10% скорректировала сумму своего долевого взноса: с 1,705 миллиарда до 1,535 миллиарда рублей.

Долевые взносы обеих стран сокращаются не первый раз, это происходило и в предыдущие годы, при этом их доля в общей сумме доходов бюджета Союзного государства увеличивалась, поскольку другие поступления сокращались еще быстрее. Так, в уходящем году на долевые взносы государств приходилось 88,2% доходов, а в 2021 году их доля вырастет до 93%.

Прогнозируемая на 2021 год сумма неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом сократилась почти в два раза: с 649,5 миллиона рублей до 330 миллионов. Это произошло в основном из-за уменьшения более чем в пять раз остатков средств бюджета Союзного государства прошлых лет (невостребованных отчислений государств-участников) — с 647,7 миллиона рублей до 126,7 миллиона. Эти средства были направлены на финансирование программ Союзного государства.

"Указанная ситуация свидетельствует о необходимости поиска новых источников доходов бюджета Союзного государства", — отмечают аудиторы.

Бюджет Союзного государства на 2021 год планируется профицитным, однако размер профицита снижается по сравнению с 2020 годом на 67,1% и составит 47,5 миллиона рублей. Доходы, согласно прогнозу, составят 4,72 миллиарда рублей, расходы – 4,67 миллиарда. Это ниже аналогичных показателей 2020 года на 14,6% и 13,2% соответственно.