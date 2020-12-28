ВАШИНГТОН, 28 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о "хороших новостях" по пакету экономической помощи в связи с ситуацией с коронавирусом, который он ранее вернул конгрессменам, затребовав повышения выплат с 600 до 2 тысяч долларов. Трамп призывает дать больше денег американцам

"Хорошие новости по законопроекту о помощи (в связи с) COVID. Ждите информации", — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Ранее на прошлой неделе президент выступил с видеообращением, в котором назвал "позором" и раскритиковал принятый ранее обеими палатами конгресса бюджет на 2021 год, частью которого стал пакет экономической помощи объемом 900 миллиардов долларов. Законопроект, который на протяжении месяцев согласовывался между демократами, республиканцами и администрацией Трампа, предусматривал выплату американцам по 600 долларов в качестве экономической помощи. Трамп раскритиковал эту сумму и потребовал выплаты по 2 тысячи долларов на человека. И-за отказа Трампа подписать законопроект в ночь на воскресенье истек срок выплат, предусмотренных предыдущим пакетом помощи компенсаций.