МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Китай обгонит США по размеру экономики в 2028 году, что на пять лет раньше первоначальных прогнозов, из-за последствий пандемии коронавируса, говорится в докладе Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR). Эксперт рассказал, что ускорит приход "эры Китая" в мировой экономике

"Хотя практически все страны пострадали от пандемии, одним из ее последствий стало перераспределение экономического импульса между странами, в чем Азия преуспевает лучше всего, а Европа — хуже всех. В результате в настоящее время мы прогнозируем, что экономика Китая обгонит экономику США в 2028 году, на пять лет раньше, чем в 2033 году — срок, который мы до этого ожидали", — говорится в докладе.

При этом Индия, которая в текущем году находится на шестом месте по размеру экономики, к 2030 году выйдет на третье место, сместив Японию на четвертую строчку, считают эксперты CEBR. Они также прогнозируют, что экономика Германии, занимающая четвертое место в 2020 году, через 10 лет спустится на пятое место, а Великобритания уйдет из пятерки лидеров на шестое место.

CEBR прогнозирует, что ВВП Китая в текущем году снизится всего на 2% и уже в 2021 году вырастет на 5%. Падение ВВП США в 2020 году же оценивается в 5%. "При относительно скромном восстановлении на 3% в 2021 году и 1,6% в 2022 году ВВП США, по прогнозам, до 2023 года не превысит свой уровень 2019 года", — говорится в докладе. США ввели ограничения для очередной китайской компании

Самое сильное падение ВВП в текущем году среди крупных экономик прогнозируется в Италии (-11%), Бразилии, Германии и Испании (по —8%). В целом, по оценкам организации, мировой ВВП упал как минимум на 4% в этом году.

Что касается России, то по оценкам CEBR, экономика страны находится сейчас на 11-м месте в мире, а к 2030 году поднимется на десятое. Организация полагает, что в 2020 году ВВП России упал на 5% из-за коронавируса. "Однако это одна из первых стран, которая произвела вакцину от коронавируса, и, похоже, она начала восстанавливаться", — пишет CEBR.