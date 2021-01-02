МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сенат, преодолевший наложенное им вето на оборонный бюджет на 2021-й финансовый год. Трамп подписал бюджет, который ранее назвал "позором"

В пятницу сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, преодолев наложенное на закон вето Трампа. Ранее вето преодолела и палата представителей, проголосовав за документ более чем двумя третями состава. Кроме того, республиканцы вновь заблокировали в сенате голосование по прямым выплатам американцам в 2 тысячи долларов на человека.

"Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Ничтожно!!! Сейчас они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом, 600 долларов вместо 2000, в которых они так отчаянно нуждаются. Несправедливо или глупо!" — написал Трамп в Twitter.

На прошлой неделе американский президент наложил вето на одобренный обеими палатами конгресса оборонный бюджет. Трамп отказался подписать его, назвав такой бюджет "подарком" России и Китаю. Основные претензии Трампа свелись к "зашитым" в документ статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах об ответственности соцсетей и СМИ за публикуемый контент.

Оборонный бюджет предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.

Ранее конгресс принял, а Трамп подписал закон о стимулировании экономики примерно на 900 миллиардов долларов, но затем президент США удивил обе партии конгресса, потребовав, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по 2 тысячи каждому. Демократы ухватились за эту возможность и провели соответствующий законопроект в палате представителей. Республиканцы, блокируя законопроект в сенате, оказались в непривычной позиции, когда им противостоят как демократы, так и их однопартиец Трамп.