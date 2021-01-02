МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И в интервью Xinhua высказался по вопросу происхождения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Он заявил, что все большее количество исследований показывают, что пандемия COVID-19 была вызвана отдельными вспышками в целом ряде мест по всей планете, не только в Китае.

"Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса", — цитирует дипломата агентство РИА Новости.

Ван И особо отметил, что именно китайская сторона оказалась первой, кто заявил миру о случаях заболевания новым коронавирусом.

Глава МИД КНР добавил, что его страна "была в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации".