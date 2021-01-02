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В МИД Китая высказались о происхождении коронавируса
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Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И в интервью Xinhua высказался по вопросу происхождения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Он заявил, что все большее... ПРАЙМ, 02.01.2021
коронавирус, китай, новости, мировая экономика, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И в интервью Xinhua высказался по вопросу происхождения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Он заявил, что все большее количество исследований показывают, что пандемия COVID-19 была вызвана отдельными вспышками в целом ряде мест по всей планете, не только в Китае.
"Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса", — цитирует дипломата агентство РИА Новости.
Ван И особо отметил, что именно китайская сторона оказалась первой, кто заявил миру о случаях заболевания новым коронавирусом.
Глава МИД КНР добавил, что его страна "была в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации".