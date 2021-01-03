МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Датский Saxo Bank обнародовал очередной "шокирующий прогноз" на 2021 год. В этот раз аналитики утверждают, что массовая вакцинация породит инфляцию и приведет к дефолту.

"Успехи в разработке вакцины от COVID-19 приведут к гибели компаний", — заявляют в банке.

Пандемия коронавируса ускорила опасные процессы подрыва глобальной экономики, зародившиеся во время финансового кризиса 2008-2009 годов, отмечают в Saxo Bank. Центробанки начали печатать все больше денег, ключевые ставки вплотную приблизились к нулю во всех развитых странах, а инвесторы стали прибегать к более рискованным активам, сообщают аналитики.

Во время пандемии экономика стимулировалась настолько сильно, что массовая вакцинация от COVID, снятие ограничений и нормализация ситуации в мире приведет к резкому росту инфляции. Слишком быстрое ужесточение финансовых условий станет причиной банкротства множества более слабых компаний.

"Впервые в истории экономики сильное восстановление соседствует с ростом числа дефолтов", — подчеркивают эксперты.