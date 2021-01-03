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Saxo Bank считает, что массовая вакцинация приведет к дефолтам
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Датский Saxo Bank обнародовал очередной "шокирующий прогноз" на 2021 год. В этот раз аналитики утверждают, что массовая вакцинация породит инфляцию и приведет к дефолту. "Успехи в... ПРАЙМ, 03.01.2021
прогноз, пандемия, saxo bank, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Датский Saxo Bank обнародовал очередной "шокирующий прогноз" на 2021 год. В этот раз аналитики утверждают, что массовая вакцинация породит инфляцию и приведет к дефолту.
"Успехи в разработке вакцины от COVID-19 приведут к гибели компаний", — заявляют в банке.
Пандемия коронавируса ускорила опасные процессы подрыва глобальной экономики, зародившиеся во время финансового кризиса 2008-2009 годов, отмечают в Saxo Bank. Центробанки начали печатать все больше денег, ключевые ставки вплотную приблизились к нулю во всех развитых странах, а инвесторы стали прибегать к более рискованным активам, сообщают аналитики.
Во время пандемии экономика стимулировалась настолько сильно, что массовая вакцинация от COVID, снятие ограничений и нормализация ситуации в мире приведет к резкому росту инфляции. Слишком быстрое ужесточение финансовых условий станет причиной банкротства множества более слабых компаний.
"Впервые в истории экономики сильное восстановление соседствует с ростом числа дефолтов", — подчеркивают эксперты.