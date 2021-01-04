МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что администрация Дональда Трампа проводила наиболее жёсткую политику в отношении России по сравнению с другими. Об этом сообщает RT.

Руслан Бальбек подчеркнул, что Россия "и без откровений Майка Помпео" знает, что администрация Трампа регулярно вводила новые антироссийские санкции, руководствуясь ничем не подтверждёнными и бездоказательными обвинениями.

"Да, действительно, эта американская администрация перещеголяла предшественников в санкционной гонке. Дало ли это какой-то результат? На позиции России, касающиеся национальных интересов, это никак не повлияло. На развитие отношений между нашими странами — тоже нет", — отметил депутат.

Он добавил, что запугивание России вызывает обратную реакцию и США вместо этого стоило бы вести диалог с нашей страной.