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В Госдуме оценили санкции Трампа против России
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что администрация Дональда Трампа проводила наиболее жёсткую политику... ПРАЙМ, 04.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что администрация Дональда Трампа проводила наиболее жёсткую политику в отношении России по сравнению с другими. Об этом сообщает RT.
Руслан Бальбек подчеркнул, что Россия "и без откровений Майка Помпео" знает, что администрация Трампа регулярно вводила новые антироссийские санкции, руководствуясь ничем не подтверждёнными и бездоказательными обвинениями.
"Да, действительно, эта американская администрация перещеголяла предшественников в санкционной гонке. Дало ли это какой-то результат? На позиции России, касающиеся национальных интересов, это никак не повлияло. На развитие отношений между нашими странами — тоже нет", — отметил депутат.
Он добавил, что запугивание России вызывает обратную реакцию и США вместо этого стоило бы вести диалог с нашей страной.