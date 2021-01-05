ВАШИНГТОН, 5 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выиграть восемь штатов, где он по официальным данным проиграл. Трамп раскритиковал сенат за оборонный бюджет

"Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии.

"Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется", — добавил Трамп.

По официальным данным голосования выборщиков, демократ Джо Байден победил на выборах президента США. Конгресс должен утвердить победу Байдена 6 января. Трамп поражение не признает, его попытки оспорить результаты в судах ряда штатов и в Верховном суде успехом до настоящего времени не увенчались.