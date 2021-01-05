2021-01-05T06:03:00+03:00
2021-01-05T07:28:51+03:00
2021-01-05T06:03:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210105/832748002.html
Трамп хочет выиграть восемь штатов, где он официально проиграл
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выиграть восемь штатов, где он по официальным данным проиграл. "Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет... ПРАЙМ, 05.01.2021
новости, мировая экономика, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83233/20/832332061.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83233/20/832332061.jpg
https://1prime.ru/images/83233/20/832332058.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83233/20/832332058.jpg
https://1prime.ru/images/83233/20/832332055.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83233/20/832332055.jpg
https://1prime.ru/world/20210102/832731457.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 5 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выиграть восемь штатов, где он по официальным данным проиграл.
"Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии.
"Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется", — добавил Трамп.
По официальным данным голосования выборщиков, демократ Джо Байден победил на выборах президента США. Конгресс должен утвердить победу Байдена 6 января. Трамп поражение не признает, его попытки оспорить результаты в судах ряда штатов и в Верховном суде успехом до настоящего времени не увенчались.