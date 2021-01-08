МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Йенс Шпан — министр здравоохранения Германии и член Христианско-демократического союза (ХДС) — может стать новым канцлером вместо Ангелы Меркель. Об этом со ссылкой на источники пишет Bild.

Источники отмечают, что Шпан обсуждает возможность занять пост канцлера Германии с руководством партии. При совпадении ряда условий он имеет шансы возглавить немецкое правительство, считают собеседники издания.

Сценарий, при котором политик может стать канцлером, выглядит так: Шпан может выдвинуться на этот пост в случае, если его рейтинги будут выше, чем у еще одного вероятного кандидата в председатели партии. Речь идет о главе правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армине Лашете.

Поясняется, что Лашет может возглавить ХДС после голосования на съезде союза в середине января. При этом, вопреки традиции, он может не выдвигаться и на пост канцлера Германии.

Нового председателя партии должны были выбрать на внеочередном съезде 25 апреля 2020 года, однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Ангела Меркель занимает пост главы Христианско-демократического союза с 2000 года. На пост канцлера Германии она назначена с ноября 2005 года. За это время она четыре раза оказывалась во главе правительства страны. Последний ее срок на этом посту начался в 2018 году. В этом же году Меркель заявила, что покидает должность председателя ХДС и не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.