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Болтон считает, что Трамп не подаст в отставку
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Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что президент должен подать в отставку, но совершенно точно этого не сделает. "Я считаю, что ему следует... ПРАЙМ, 10.01.2021
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ВАШИНГТОН, 10 янв — ПРАЙМ. Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что президент должен подать в отставку, но совершенно точно этого не сделает.
"Я считаю, что ему следует подать в отставку, но шансы на то, что это произойдет, абсолютно нулевые", — сказал Болтон в эфире телеканала CNN.
В минувшую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.
На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.