ВАШИНГТОН, 10 янв — ПРАЙМ. Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что президент должен подать в отставку, но совершенно точно этого не сделает. Трамп отказался идти на инаугурацию Байдена

"Я считаю, что ему следует подать в отставку, но шансы на то, что это произойдет, абсолютно нулевые", — сказал Болтон в эфире телеканала CNN.

В минувшую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.

На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.