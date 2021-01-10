МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI). Маск решил продать все ради заселения Марса

По данным на 10 января, состояние Маска увеличилось на 14,5 миллиардов и достигло 209 миллиардов долларов.

Ранее в январе Маск впервые поднялся на первую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние Маска на тот момент выросло до 195 миллиардов долларов, и Безос оказался на второй строчке с капиталом в 185 миллиардов долларов. Безос находился на первом месте с 2017 года.

Такая динамика связана с ростом стоимости акций компании Tesla.