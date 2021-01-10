МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Американский вице-президент Майк Пенс допускает, что в отношении действующего президента США Штатов Дональда Трампа может быть применена 25-я поправка к Конституции. Как сообщает CNN, это может произойти в том случае, если Трамп "станет более нестабильным".

Телеканал со ссылкой на источник из окружения вице-президента отмечает: на текущей неделе стало понятно, что такой вариант нельзя исключать.

Напомним, что 7 января спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить действущего президента Трампа от управления страной в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Эта поправка подразумевает недееспособность президента.

Если Пенс и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности президента, то Майк Пенс автоматически станет временно исполняющим обязанности главы США, подразумевает поправка.

Все то время, которое у конгресса займет рассмотрение дела о недееспособности Трампа, Пенс будет исполнять обязанности президента Соединенных Штатов.