СЕУЛ, 11 янв — ПРАЙМ. Южная Корея собирается ускорить переговоры по вопросу заключения соглашения о свободной торговле в сферах инвестиций и услуг с РФ и Китаем, сообщил президент страны Мун Чжэ Ин в своей новогодней речи. Южная Корея рассмотрит возможность присоединения к ВПТТП

Российская Федерация и Республика Корея официально начали переговоры о подписании двустороннего соглашения о свободной торговле в 2019 году. Принципиальное решение начать переговоры было еще в 2018 году во время визита президента РК в Россию.

"Мы ускорим принятие обговаривающихся сейчас соглашений о свободной торговле в сферах инвестиций и услуг с Китаем и Россией", — заявил Мун Чжэ Ин, его выступление транслировал государственный телеканал KTV

Президент также заявил, что Южная Корея активизирует переговоры со странами Меркосур (экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой) и Мексикой, ускорит ратификацию соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (RCEP), соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) с Индонезией.

Страна также ускорит принятие сделок о свободной торговле с Филиппинами, Камбоджей, Узбекистаном, и рассмотрит присоединение к CPTPP – торговому соглашению между Австралией, Брунеем, Канадой, Чили, Японией, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром и Вьетнамом.