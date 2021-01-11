МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Член международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс считает загадочными недавние вспышки COVID-19 в Китае связанными с импортированной замороженной продукцией.

Отмечается, что Купманс прибудет в Китай для исследования происхождения этих вспышек коронавируса.

В течение последних месяцев власти Китая неоднократно заявляли о локальных вспышках вируса в разных городах и частях страны. Они это связывали с обнаружением вируса на упаковках импортированной замороженной продукции, в большинстве случаев — водного промысла.

"Да, мы обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. По моему мнению, это один из самых загадочных вопросов. Мы знаем, что основной путь передачи вируса — капли и аэрозоль. Мы видели на примере SARS, что передача другими путями возможна, возможна зараженная окружающая среда. Однако с учетом того, что мы знаем о вирусе, для меня сложно понять, каким образом вирус мог выжить…", — прокомментировала Купманс в интервью китайскому телеканалу CGTN.

По ее словам, с определенностью можно утверждать, что на поверхности упаковок замороженной продукции вирус может жить дольше. Это нужно изучать более углубленно.

"Является ли это объяснением, или может есть другие очаги, где вирус циркулирует. Я думаю, что это важно понять", — отметила она.

Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что делегация специалистов ВОЗ прибудет в страну 14 января для выяснения происхождения COVID-19.