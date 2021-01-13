ВАШИНГТОН, 13 янв — ПРАЙМ. Вице-президент США Майк Пенс заявил в письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, что он против отстранения президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США за неспособность исполнять обязанности президента. Болтон считает, что Трамп не подаст в отставку

Пенс упредил палату представителей, которая еще только обсуждает резолюцию с призывом к нему отстранить Трампа и занять его место при поддержке других членов кабинета.

"Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции", — говорится в письме Пенса, которое распространил Белый дом.

"В соответствии с конституцией, 25-я поправка не является средством наказания и узурпации, задействование 25-й поправки подобным образом создало бы ужасный прецедент", — заявил Пенс.

Он призвал конгресс избегать действий, которые могут еще больше разделить общество или привести к росту конфронтации. "Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена", — призвал Пенс. Он также заверил, что будет участвовать в процессе мирной передачи власти.

Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется — вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к восстанию.