МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В 2021 году мировая пандемия коронавируса спровоцирует сокращение потока мигрантов в страны с низким и средним уровнем дохода на 14%, прогнозируют в Организации объединенных наций (ООН).

Об этом в субботу пишет РБК со ссылкой доклад Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Согласно документу, число мигрантов в прошлом 2020 году по всему миру достигло 281 миллиона человек.

"Число людей, которые живут за пределами своих стран происхождения или гражданства, в 2020 году достигло 281 миллиона по сравнению с 173 миллионами в 2000 году и 221 миллионом в 2010", — отмечается в докладе.

В ЭКОСОС уточняют, что пандемия COVID-19 несколько замедлила рост числа мигрантов, так как многие государства вводили ограничения как на перемещения внутри страны, так и на въезд.

"Предполагается, что пандемия в 2021 году спровоцирует снижение на 14% потока мигрантов в страны с низким и средним уровнем дохода", — поясняют в организации.

Что касается России, то за прошлый 2020 год она заняла четвертое место среди государств с самым большим числом мигрантов (12 миллионов человек). На первом месте — США (51 миллион мигрантов), на втором — Германия (16 миллионов).