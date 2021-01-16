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Умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд
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Умер председатель совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA, барон Бенджамин де Ротшильд. Как сообщает Le Parisien, он скончался на 58-м году жизни. "Ариан де Ротшильд и... ПРАЙМ, 16.01.2021
бенджамин де ротшильд, франция, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Умер председатель совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA, барон Бенджамин де Ротшильд.
Как сообщает Le Parisien, он скончался на 58-м году жизни.
"Ариан де Ротшильд и ее дочери с прискорбием сообщают о смерти мужа и отца, Бенджамина де Ротшильда, после сердечного приступа в семейном доме в Преньи", — цитирует издание заявление его семьи.
Родственники отметили, что похороны Ротшильда состоятся в ближайшие дни. Они пройдут в семейном кругу.
Напомним, что барон возглавлял совет директоров Edmond de Rothschild Holding с 1997 года. Он считается одним из самых состоятельных членов фамилии.