МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Умер председатель совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA, барон Бенджамин де Ротшильд.

Как сообщает Le Parisien, он скончался на 58-м году жизни.

"Ариан де Ротшильд и ее дочери с прискорбием сообщают о смерти мужа и отца, Бенджамина де Ротшильда, после сердечного приступа в семейном доме в Преньи", — цитирует издание заявление его семьи.

Родственники отметили, что похороны Ротшильда состоятся в ближайшие дни. Они пройдут в семейном кругу.

Напомним, что барон возглавлял совет директоров Edmond de Rothschild Holding с 1997 года. Он считается одним из самых состоятельных членов фамилии.