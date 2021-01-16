МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P опубликовало прогноз, согласно базовому сценарию которого эксперты ожидают умеренных новых санкций к России со стороны Соединенных Штатов.

При таком развитии событий экономика России, как и финансовая система страны, смогут справиться со стрессовыми ситуациями из-за новых ужесточений санкционной политики со стороны США.

Базовый прогноз S&P предполагает, что при администрации нового президента США, представителя Демократической партии Джо Байдена, в отношении России могут быть введены только умеренные новые санкции.

С конца 2019 года законодатели США выступали с рядом предложений, которые подразумевали возможность дополнительных санкций в отношении государственного долга России. Под ударом находились финансовые институты страны и энергетические проекты, поясняют аналитики.

Основываясь на двухпартийной поддержке законопроектов, существует риск, что администрация Байдена примет часть из предложенных ранее мер, прогнозирует S&P.

В частности, эксперты видят риск в связи с недавними сообщениями о кибератаках на американские ведомства, ответственность за которые власти США возложили на Россию.

"Одним из основных допущений нашего базового сценария остается предположение о том, что российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций", — пишет S&P.

В подтверждении этой версии эксперты называют повышение устойчивости России к стрессовым ситуациям, которые Москва показала всему миру в 2020 году и в периоды предыдущих кризисов.

"Это обусловлено макроэкономическими реформами, включающими введение консервативной бюджетной конструкции, а также режимов гибкого обменного курса и таргетирования инфляции", — отмечают в S&P.