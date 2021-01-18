ПЕКИН, 18 янв — ПРАЙМ. Китай принял решение ввести зеркальные ограничительные меры в отношении американских официальных лиц, которые вмешиваются в дела Гонконга, сообщила в понедельник представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Китай рассказал, чем чреват делистинг его компаний с Нью-Йоркской биржи

Ранее министерство финансов США сообщило о включении нескольких граждан КНР в санкционный список из-за ситуации в Гонконге. Всего в список вошли шесть человек, среди них есть граждане Китая. Кроме того, под санкции попал также заместитель комиссара полиции Гонконга.

"В ответ на ошибочные действия США китайская сторона уже приняла решение ввести ответные санкции в отношении сотрудников административных органов США, членов конгресса, а также представителей неправительственных организаций, проявивших себя дурным образом в вопросе Гонконга", — заявила Хуа Чуньин.

Имена лиц, попавших в санкционный список, она не назвала. Но подчеркнула, что действия США являются открытым вмешательством в дела Гонконга, грубым вмешательством во внутренние дела Китая, вмешательством в юридический суверенитет Китая, серьезным образом подрывают международное право, а также основополагающие принципы международных отношений.

США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, в том числе притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.