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Экономика Китая может резко вырасти на фоне вакцинации
Мировая экономика
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Экономика Китая на фоне развёртывания вакцинации против COVID-19 может вырасти в 2021 году более, чем на 7%, считают в Credit Suisse. Рост ВВП Китая в 2020 году под влиянием... ПРАЙМ, 19.01.2021
новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Экономика Китая на фоне развёртывания вакцинации против COVID-19 может вырасти в 2021 году более, чем на 7%, считают в Credit Suisse.
Рост ВВП Китая в 2020 году под влиянием пандемии коронавируса замедлился до 2,3% годовых, что является минимальным уровнем за последние 40 лет. Для сравнения, по итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6%.
"Восстановление мировой экономики с помощью вакцин поможет поддержать экспорт Китая. В соответствии с государственной политикой, в ближайшие годы потребление, вероятно, станет основным двигателем внутреннего экономического роста", — говорится в заметке компании.
При этом эксперты отмечают, что экспорт Китая оказался устойчивым и в условиях глобальной рецессии, вызванной борьбой с распространением вируса.
Эксперты Credit Suisse на этом фоне повысили прогноз роста ВВП страны на текущий год сразу до 7,1% с 5,6%.