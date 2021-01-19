БРЮССЕЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Экономика Китая на фоне развёртывания вакцинации против COVID-19 может вырасти в 2021 году более, чем на 7%, считают в Credit Suisse. Китай вновь удивляет своим устойчивым ростом

Рост ВВП Китая в 2020 году под влиянием пандемии коронавируса замедлился до 2,3% годовых, что является минимальным уровнем за последние 40 лет. Для сравнения, по итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6%.

"Восстановление мировой экономики с помощью вакцин поможет поддержать экспорт Китая. В соответствии с государственной политикой, в ​​ближайшие годы потребление, вероятно, станет основным двигателем внутреннего экономического роста", — говорится в заметке компании.

При этом эксперты отмечают, что экспорт Китая оказался устойчивым и в условиях глобальной рецессии, вызванной борьбой с распространением вируса.

Эксперты Credit Suisse на этом фоне повысили прогноз роста ВВП страны на текущий год сразу до 7,1% с 5,6%.