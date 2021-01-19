ВАШИНГТОН, 19 января — Dow Jones. Бывшая председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которую избранный президент Джо Байден собирается назначить на пост министра финансов, сообщит законодателям о рисках более длительной и болезненной рецессии, если конгресс не одобрит дополнительных мер поддержки, и призовет их к "масштабным действиям", направленным на стимулирование восстановления экономики.

Как сообщает The Wall Street Journal, Йеллен выступит со своей речью перед финансовым комитетом сената во вторник. Именно от этого комитета зависит одобрение ее кандидатуры.

"Экономисты не всегда согласны друг с другом, но я полагаю, что сейчас есть консенсус. Без дальнейших действий, мы рискуем получить более длительную, более болезненную рецессию прямо сейчас, и долгосрочные шрамы для экономики позже.", — говорится в подготовленном тексте доклада Йеллен. "В следующие несколько месяцев нам понадобится дополнительная поддержка, чтобы распределить вакцину, открыть школы, помочь штатам обеспечить работу пожарных и учителей".

— Автор Kate Davidson; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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