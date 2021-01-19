МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. После задержания и ареста Алексея Навального по прилете в Москву из Берлина представители Евросоюза и будущей администрации избранного президента США Джо Байдена дали понять, что против России могут последовать новые санкции, если оппозиционер не будет освобожден. Об этом сообщает РБК. Германия хочет обсудить с США санкции против "Северного потока 2"

При этом специалисты склоняются к мнению. что санкции будут носить преимущественно персональный характер и не отразятся на экономике России.

Эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина полагает, что инцидент с Навальным вряд ли повлияет на газопроводный проект "Северный поток-2". В начале осени после отравления Навального европейские политики обсуждали возможные меры против "Северного потока-2", но затем стало ясно, что какие-либо санкции в отношении проекта на уровне Германии или всего ЕС невозможны. Германия будет придерживаться политики четкого разграничения энергетической и санкционной политики, уверена Мария Шагина.

Газопровод "Северный поток-2" завершен примерно на 94%, но оставшиеся 150 км в водах Дании и Германии не удается проложить из-за санкций США, которые уже привели к выходу из проекта как минимум четырех европейских компаний — Allseas, DNV GL, Ramboll и Zurich Insurance.