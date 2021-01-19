МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Новым новым эпицентром случаев заражения внутри Китая стала провинция Цзилинь на северо-востоке страны. Как сообщает Госкомитет здравоохранения КНР, именно здесь зафиксирован рост числа инфицированных. Ученые назвали три "глазных" симптома COVID-19

Итак, за последние сутки в провинции Цзилинь выявлено 43 новых случаев заболевания COVID-19. Это почти треть от суточного прироста инфицированных по всей стране (118 новых случаев).

До этого сильный рост заболеваемости наблюдался в пограничной со столичным округом провинции Хэбэй, это на востоке Китая. Там были введены транспортные ограничения. Как отмечает Госкомитет, 12 случаев заражения за сутки являются "завозными" из-за рубежа. В крупнейших городах страны, в том числе в Шанхае и Пекине, отмечаются единичные случаи заболеваний.

Всего новые случаи заражения зафиксированы в 31 из 33 провинций Китая, по утверждению властей Поднебесной, ни один из инфицированных не умер.

Выписано 32 пациента, из-под медицинского наблюдения освобождено 1 286 человек.