МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Риск санкций США в отношении России останется высоким при администрации избранного американского президента Джо Байдена, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Эксперты оценили риски санкций из-за ареста Навального

"Риск дополнительных санкций США остается высоким, хотя любые новые санкции могут быть более адресными и стать частью более многостороннего подхода к внешней политике США", — говорится в сообщении. По мнению Fitch Ratings, американские санкции будут по-прежнему ограничивать суверенную кредитоспособность России.

В то же время агентство добавляет, что не ожидает сиюминутного введения значительных экономических санкций в отношении России, поскольку избранный президент Байден решает неотложные проблемы, связанные с пандемией COVID-19 и внутриполитическими противоречиями.

"Его (Байдена — ред.) администрации также потребуется время для разработки своей более комплексной политики в отношении России, начиная с краткосрочной задачи переговоров о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок действия которого истекает в феврале. Тем не менее, количество потенциальных триггеров для новых санкций США увеличилось с момента первого их раунда в 2014 году в ответ на конфликт на Украине", — отмечает рейтинговое агентство. Fitch оценило решение ОПЕК+ для рынка нефти

Fitch добавляет, что различные законодательные акты США при потенциальной поддержке обеих партий могут быть использованы для введения санкций, направленных против суверенного долга России, финансовых учреждений и государственных предприятий.

"Но Fitch не считает вероятными санкции США, которые помешали бы обслуживанию существующего суверенного долга; наш базовый сценарий также не включает санкции, которые не позволяют российским банкам проводить операции с долларами из-за потенциального влияния на мировые сырьевые и финансовые рынки", — указывают эксперты агентства.