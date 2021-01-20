2021-01-20T10:22:12+03:00
2021-01-20T10:22:12+03:00
2021-01-20T10:22:12+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210120/832848808.html
Годовая инфляция в Великобритании в декабре росла выше прогноза на 0,3%
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инфляция в Великобритании в декабре в годовом выражении ускорилась до 0,6% с 0,3% в ноябре, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%, свидетельствуют данные Бюро... ПРАЙМ, 20.01.2021
великобритания, инфляция, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83284/88/832848805.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83284/88/832848805.jpg
https://1prime.ru/images/83284/88/832848802.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83284/88/832848802.jpg
https://1prime.ru/images/83284/87/832848799.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83284/87/832848799.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в декабре в годовом выражении ускорилась до 0,6% с 0,3% в ноябре, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста потребительских цен на 0,5% в годовом выражении, а в месячном — на 0,2%.