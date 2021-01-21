МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден через несколько часов после инаугурации подписал ряд документов, отменяющих несколько указов Дональда Трампа, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Байден представил конгрессу план стимулирования экономики

Изменения, которые Джо Байден внес своими первыми указами на посту президента:

Возвращение США в Парижское соглашение по климату 2015 года. Оно подразумевает сокращение углеродных выбросов в окружающую среду. Документ о присоединении к договору передадут в ООН, он вступит в силу через 30 дней.

Отмена выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон уведомил организацию о начале процедуры выхода летом 2020 года. Трамп неоднократно критиковал ВОЗ за ошибки, допущенные в начале пандемии COVID-19.

Отмена запрета на въезд в страну граждан из ряда мусульманских и африканских стран.

Остановка строительства стены на границе с Мексикой.

Отзыв разрешения на строительство части трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. Против строительства активно протестовали экологи и активисты. Строительство было приостановлено при президенте Бараке Обаме, однако в 2017 году Трамп дал разрешение на его продолжение.

Помимо этого, Байден подписал указ об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции на всех федеральных объектах.

Генсек ООН Антониу Гутерриш уже приветствовал решение нового президента о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Однако, он заявил, что климатический кризис продолжает усугубляться и времени для того, чтобы справиться с его последствиями, остается все меньше.