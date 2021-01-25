МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Отказ от доллара как основной резервной валюты со стороны Евросоюза и России, как и Китая, не является чем-то новым, однако тогда американская экономика перестанет быть чем-то глобальным, пишет South China Morning Post. "Фортуна" возобновила укладку "Северного потока - 2"

По мнению экспертов издания, и Китай, и ЕС, как ранее заявляла Россия, все больше говорят о том, что ведут работы по дедолларизации своих экономических систем. По мнению китайских финансовых экспертов, отказ от доллара даст миру возможность быстрее перейти к многополярной системе.

В Еврокомиссии о планах по дедолларизации активно говорили на прошлой неделе. Это необходимо для того, чтобы повысить роль евро в международных расчетах и инвестициях. Это даст Европейскому союзу стать менее зависимым от иностранных финансовых центров и долларовой системы США.

Аналитики отмечают, что этот сигнал Евросоюз послал новой администрации США о своем взгляде на неизбежность многополярного мира.

"Похоже, что независимо от того, кто занимает Белый дом, мы живем в более полицентричном мире", — отметил профессор делового права и политологии в Университете Кейс Вестерн Резерв в Огайо Хуселино Коларес.

Что касается России, то здесь власти страны столкнулись с сильным давлением со стороны США по отношению к "Северному потоку 2". Вашингтон в очередной раз заявил об ужесточении санкций против российского газового проекта.

Администрация покинувшего пост президента США Дональда Трампа в последние дни своей работы сообщила Германии, что введет санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", который принимает участие в строительстве "Северного потока 2".

"Поскольку геополитическая напряженность в отношениях с США в последние годы усилилась, Китай, Россия и Европа стремились отделиться от доллара, чтобы свести к минимуму нарушения их торговой и инвестиционной деятельности из-за враждебности Вашингтона", — пишет китайское издание.