МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Всемирный экономический форум в Давосе стартовал в понедельник, впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он пройдет в онлайн-формате. Владимир Путин выступит на Давосском форуме

Виртуальная конференция ВЭФ состоится 25-29 января, ее участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.

На одной из первых его сессий выступит глава ВТБ Андрей Костин. Кроме того, в форуме от России 26 января примет участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев в дискуссии по повышению устойчивости в мире после COVID-19 и глава Сбербанка Герман Греф — на сессии по искусственному интеллекту (28 января).

Кроме того, впервые с 2009 года на форуме планирует выступить президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дата выступления российского лидера еще неизвестна, в программе оно пока не указано.

В Давосе также ожидается выступление других глав государств: канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин, премьера-министра Италии Джузеппе Конте, премьера Израиля Бенджамина Нетаньяху, премьера Индии Нарендры Моди.