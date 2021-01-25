2021-01-25T13:29:24+03:00
2021-01-25T13:29:24+03:00
2021-01-25T13:29:24+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210125/832883308.html
Китай лишил США статуса главного инвестнаправления в мире
Мировая экономика
Новости
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За 2020 год эксперты Организации объединенных наций (ООН) оценили прямые иностранные инвестиции в Китай суммарно в $163 млрд. В США — в $134 млрд. По итогам прошлого... ПРАЙМ, 25.01.2021
иностранные инвестиции, статус, сша, китай, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. За 2020 год эксперты Организации объединенных наций (ООН) оценили прямые иностранные инвестиции в Китай суммарно в $163 млрд. В США — в $134 млрд.
По итогам прошлого "коронавирусного" года общий объем прямых иностранных инвестиций (вложений в предприятия любой отрасли экономики за пределами страны инвестора) сократился на 42%. Если в 2019 году это были вложения в $1,489 трлн, то в прошлом 2020 — всего $859 млрд, говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD).
Больше всего прямых инвестиций из других государств смог привлечь Китай, рост по отношению к 2019 году составил 4%. Объем — $163 млрд.
В результате этого Китай стал главным "инвестнаправлением" мира, обойдя США, впервые в истории.
У Штатов объем прямых иностранных инвестиций в экономику в 2020 году упал почти вдвое — до $134 млрд.