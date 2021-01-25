МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. За 2020 год эксперты Организации объединенных наций (ООН) оценили прямые иностранные инвестиции в Китай суммарно в $163 млрд. В США — в $134 млрд. Аналитик предсказал "бесславный конец" рынка акций

По итогам прошлого "коронавирусного" года общий объем прямых иностранных инвестиций (вложений в предприятия любой отрасли экономики за пределами страны инвестора) сократился на 42%. Если в 2019 году это были вложения в $1,489 трлн, то в прошлом 2020 — всего $859 млрд, говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD).

Больше всего прямых инвестиций из других государств смог привлечь Китай, рост по отношению к 2019 году составил 4%. Объем — $163 млрд.

В результате этого Китай стал главным "инвестнаправлением" мира, обойдя США, впервые в истории.

У Штатов объем прямых иностранных инвестиций в экономику в 2020 году упал почти вдвое — до $134 млрд.