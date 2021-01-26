МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Мир в результате пандемии коронавируса вступил в тяжелейший экономический кризис за последнее столетие. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в хoде выступлeния на мeроприятии "Дaвосская пoвестка дня", сообщают "Известия" со ссылкой на сайт организации. Эксперты оценили, как долго продлится экономический кризис из-за пандемии

"Более 2 млн человек погибли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе за последние сто лет", — заявил Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что пандемия обнажила такие мировые проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность кризисов климата и биоразнообразия.

Он подчеркнул, что в 2021 году у мира есть уникальная возможность, чтобы использовать восстановление от пандемии для "перехода от хрупкости к устойчивости".

Кроме того, Гутерриш заявил, что промедление с распространением вакцин, а также мутация коронавируса могут привести к большей смертности от вызываемого инфекцией заболевания COVID-19. Он призвал страны, разработавшие вакцины, значительно нарастить производство препаратов и обеспечить их всеобщую доступность.