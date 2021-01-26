МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Расходы всех стран мира на оборону растут седьмой год подряд. В прошлом 2020 году они достигли отметки $1,93 трлн, посчитал информационно-аналитический центр Jane's.

Это на 1,9% больше, чем за 2019 год.

Что касается России и стран СНГ, то на них в совокупности приходится 2% всех расходов.

Итак, больше всего за 2020 год выросли расходы на оборону Европы. Рост составил 5,6%.

По прогнозу аналитиков, рост мировых расходов в это 2021 году замедлится. Причина — последствия вызванного коронавирусом кризиса.

"Cамое серьезное воздействие пандемии на финансирование, вероятно, произойдет в 2022 году, когда правительства начнут ограничивать расходы",- цитирует слова аналитика Jane's Эндрю Макдональда пресс-служба.

По его мнению, расходы на оборону к 2030 году вырастут до $2,23 трлн.

В подсчетах говорится о расходах по группам стран. Самая большая доля за прошлый год — у Северной Америки (40%).

Доля России и СНГ, по прогнозу экспертов, увеличится до 3% к 2030 году.