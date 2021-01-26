МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. По мнению опрошенных агентством Bloomberg финансистов, мировой экономике в скором времени грозят слишком большое количество "пузырей". Они впоследствии могут "схлопнуться", это приведет к усугублению нынешнего мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В "надувании пузырей" эксперты обвиняют центральные банки разных государств. В первую очередь — Федеральную резервную систему (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

По их мнению, большинство регуляторов в последние месяцы взяли курс на смягчение денежно-кредитной политики. Это выражается в большом количестве принятых программ смягчения, предусматривающих скупку государственных и корпоративных облигаций.

Эти действия преследуют две цели:

снизить доходности на рынке заимствований,

влить дополнительную ликвидность в банковскую систему, чтобы ее участники могли кредитовать экономику.



В частности, за прошлый 2020 год ФРС объявила о начале практически безлимитной программы смягчения. Это было сделано в дополнение к другим программам помощи ан сумму в $2,3 триллиона.

ЕЦБ в свою очередь запустил аналогичные меры на 1,85 триллиона евро.

В итоге, поясняет агентство, доходность государственных и корпоративных облигаций снизилась до исторических минимумов, в некоторых случаях — ниже нуля. Это сделало заимствования рекордно дешевыми и одновременно побудило инвесторов вкладываться в другие виды активов. Теперь они смотрят на акции, валюты (в том числе развивающихся рынков), драгоценные металлы, недвижимость, криптовалюты.