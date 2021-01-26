МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни призвал своего коллегу из США ответить на решение по Keystone XL. По его мнению, пишет Агентство нефтегазовой информации, указ нового американского президента Джо Байдена о запрете строительства нефтепровода Keystone XL на границе двух стран должен иметь пропорциональные экономические последствия.

Кенни призвал премьер-министра страны Джастина Трюдо добиться этого решения от главы США.

"Также как ваше правительство стояло за работников канадской алюминиевой и металлургической отраслей в связи с несправедливыми пошлинами США в 2018 году, вы должны принять меры ради еще тысяч работников энергетического сектора и их огромного вклада в канадскую экономику. Я настоятельно призываю вас добиться пропорциональных экономических последствий (для американской экономики) в ответ на эти несправедливые действия США", — от этом говорится в письме Кенни на имя Трюдо.

При этом политик отмечает, что "необходимо найти возможность изменить решение по Keystone XL в контексте широкого североамериканского энергетического и климатического соглашения".

Ранее Трюдо говорил о том, что Канада разочарована новым указом Байдена. Напомним, что этот документ блокирует строительство нефтепровода Keystone XL на границе США и Канады.

Газопровод Keystone XL предполагает строительство трубопровода протяженностью 1,9 тысячи километров. Его мощность запланирована на уровне 800 тысяч баррелей в сутки. В случае реализации проекта, труба соединит крупнейшую канадскую нефтедобывающую провинцию Альберта и нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива.

Реализацию проекта последовательно поддерживала администрация Дональда Трампа.