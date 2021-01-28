МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Экономика Германии, которая считается ведущей экономикой всей Европы, будет восстанавливаться от шоков пандемии коронавируса дольше, чем аналитики прогнозировали изначально.

Как пишет агентство Bloomberg, восстановление застопорилось из-за введения новых ограничений в стране на фоне роста числа заболевших COVID-19.

Итак, рост ВВП в текущем 2021 году прогнозируется на уровне 3%, хотя изначально в прогнозе значилось не менее 4,1%.

"Восстановление продолжится и в 2021 году, хотя и с меньшей динамикой", — заявил министр экономики Германии Питер Альтмайер.

После падения ВВП Германии на 5% в 2020 году правительство страны верит, что возвращение к докризисным показателям произойдет только к 2022 году. Это на полгода позже предыдущего прогноза.