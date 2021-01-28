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Восстановление главной экономики Европы застопорилось
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Экономика Германии, которая считается ведущей экономикой всей Европы, будет восстанавливаться от шоков пандемии коронавируса дольше, чем аналитики прогнозировали изначально. Как... ПРАЙМ, 28.01.2021
кризис, европа, германия, экономика, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Экономика Германии, которая считается ведущей экономикой всей Европы, будет восстанавливаться от шоков пандемии коронавируса дольше, чем аналитики прогнозировали изначально.
Как пишет агентство Bloomberg, восстановление застопорилось из-за введения новых ограничений в стране на фоне роста числа заболевших COVID-19.
Итак, рост ВВП в текущем 2021 году прогнозируется на уровне 3%, хотя изначально в прогнозе значилось не менее 4,1%.
"Восстановление продолжится и в 2021 году, хотя и с меньшей динамикой", — заявил министр экономики Германии Питер Альтмайер.
После падения ВВП Германии на 5% в 2020 году правительство страны верит, что возвращение к докризисным показателям произойдет только к 2022 году. Это на полгода позже предыдущего прогноза.