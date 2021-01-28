МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. За последние шесть лет — с 2014 года — бизнес стран Европы потерял миллиарды евро из-за санкций Евросоюза против России.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на доклад министерства экономики и энергетики Германии, в это же время размеры замороженных активов россиян и попавших в черный список компаний превышают несколько сотен евро.

По оценке немецкого ведомства, за шесть лет Германией были "заморожены" активы и денежные средства граждан России и российских компаний, попавших под санкции ЕС, на сумму порядка 1,8 миллиона евро.

Поясняется, что на этом фоне торговый оборот между Германией и РФ постепенно снижался. Если в 2014 году он составлял 67,7 миллиарда евро, то в 2016 — уже 48 миллиардов евро.