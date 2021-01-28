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2021
https://1prime.ru/world/20210128/832915885.html
В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
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За последние шесть лет — с 2014 года — бизнес стран Европы потерял миллиарды евро из-за санкций Евросоюза против России. Как пишет РИА Новости со ссылкой на доклад министерства... ПРАЙМ, 28.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. За последние шесть лет — с 2014 года — бизнес стран Европы потерял миллиарды евро из-за санкций Евросоюза против России.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на доклад министерства экономики и энергетики Германии, в это же время размеры замороженных активов россиян и попавших в черный список компаний превышают несколько сотен евро.
По оценке немецкого ведомства, за шесть лет Германией были "заморожены" активы и денежные средства граждан России и российских компаний, попавших под санкции ЕС, на сумму порядка 1,8 миллиона евро.
Поясняется, что на этом фоне торговый оборот между Германией и РФ постепенно снижался. Если в 2014 году он составлял 67,7 миллиарда евро, то в 2016 — уже 48 миллиардов евро.