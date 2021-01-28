МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. На конец прошлого 2020 года финансовая поддержка, которая была оказана правительствами национальным экономикам из-за пандемии коронавируса, в общей сложности достигла отметку в $14 триллионов. Об этом говорится в докладе доклада Мирового валютного фонда (МВФ).

Из этой суммы $7,8 триллиона пришлись на дополнительные расходы и отказ от доходов.

Еще $6 триллионов — гарантии, займы и вливания капитала.

"Эта поддержка варьировалась в разных странах в зависимости от последствий потрясений, связанных с пандемией, и способности правительств брать займы", — отмечает МВФ.

По мнению аналитиков МВФ, фискальные меры поддержки у развитых стран были утверждены на несколько лет. При этом более бедные — развивающиеся страны — вводили меры как краткосрочные.

В целом фискальная поддержка, наряду с экономическим спадом по всему миру, привели к росту государственного долга и дефицита. Итак, за 2020 средний мировой государственный долг приблизился к 98% мирового ВВП. Прогноз до пандемии предусматривал 84%.