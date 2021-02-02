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Госсекретарь США пообещал Украине экономическую помощь
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Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время переговоров с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную... ПРАЙМ, 02.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время переговоров с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь со стороны США.
Как сообщается на сайте Госдепартамента США, об этом заявил представитель американского ведомства Нед Прайс.
"Он пообещал продолжать оказывать активную экономическую и военную помощь Украине", — сообщил Прайс.
Блинкен также пояснил, что Вашингтон "уделяет приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".