МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время переговоров с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь со стороны США.

Как сообщается на сайте Госдепартамента США, об этом заявил представитель американского ведомства Нед Прайс.

"Он пообещал продолжать оказывать активную экономическую и военную помощь Украине", — сообщил Прайс.

Блинкен также пояснил, что Вашингтон "уделяет приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".