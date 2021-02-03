МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Локдауны, повсеместно вводимые из-за распространения коронавируса властями многих стран, привели экономику Европы по итогам 2020 года к падению на 6,8%, сообщает телеканал CNBC.

Поясняется, что за последний квартал 2020 года в странах Евросоюза усугубилась ситуация со здравоохранением. В Германии и Франции пришлось вводить новые локдауны.

Ужесточения социальных ограничений привели к новой экономической ситуации. за октябрь-декабрь прошлого года ВВП ЕС сократился на 0,7%.

Кроме ситуации с COVID-19 и сложностью массовой вакцинации в Европе положение усугубляет еще и то, что в новом 2021 оду выросло число заражений новым штаммом коронавируса.

Самой сильной экономикой еврозоны традиционно считают Германию. В этой стране восстановление экономики затормозилось на фоне введения новых ограничений из-за пандемии. Как прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ), экономика региона в 2021 году вырастет только на 4,2%.