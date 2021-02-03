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Определена глубина падения экономики Европы
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Локдауны, повсеместно вводимые из-за распространения коронавируса властями многих стран, привели экономику Европы по итогам 2020 года к падению на 6,8%, сообщает телеканал CNBC... ПРАЙМ, 03.02.2021
пандемия коронавируса, коронавирус, европа, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Локдауны, повсеместно вводимые из-за распространения коронавируса властями многих стран, привели экономику Европы по итогам 2020 года к падению на 6,8%, сообщает телеканал CNBC.
Поясняется, что за последний квартал 2020 года в странах Евросоюза усугубилась ситуация со здравоохранением. В Германии и Франции пришлось вводить новые локдауны.
Ужесточения социальных ограничений привели к новой экономической ситуации. за октябрь-декабрь прошлого года ВВП ЕС сократился на 0,7%.
Кроме ситуации с COVID-19 и сложностью массовой вакцинации в Европе положение усугубляет еще и то, что в новом 2021 оду выросло число заражений новым штаммом коронавируса.
Самой сильной экономикой еврозоны традиционно считают Германию. В этой стране восстановление экономики затормозилось на фоне введения новых ограничений из-за пандемии. Как прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ), экономика региона в 2021 году вырастет только на 4,2%.