МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Китайская финансово-технологическая компания Ant Group — дочерняя структура Alibaba Джека Ма согласовала с регуляторами Китая план реструктуризации, согласно которому предприятие будет превращено в финансовый холдинг, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Американские регуляторы готовят войну с империей Маска

Такими действиями, пишет агентство, Пекин решил закончить войну с основателем Alibaba.

Сейчас требования к капиталу бизнес-структуры будут аналогичны тем, которые предъявляются к банкам.

Согласно плану, в холдинг будут включены все предприятия Ant, в том числе — блокчейн и доставка еды. С этой целью компания предлагала внести в новую структуру только финансовые операции.

Эти правила, говорят собеседники агентства, почти наверняка замедлят темпы развития Ant Group, благодаря скорости которых компании удалось стать доминирующим игроком в сфере высоких технологий Китая.

Однако, сейчас компания находится на стадии изучения возможности возобновления своего первичного публичного размещения акций, которое было остановлено регуляторами. Однако, принимая во внимание, что структура финтех-гиганта сильно изменится, власти могут долго принимать решение об одобрении листинга.

Напомним, что в ноябре прошлого 2020 года власти Китая распорядились приостановить размещение акций Ant Group. Компания выходила на китайский фондовый рынок. Причина: высказывания Джека Ма. Миллиардер подверг критике действующие в Поднебесной правила, регулирующие отрасль высоких технологий.