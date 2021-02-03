МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Власти Германии не исключают введения новых санкций против России из-за решения суда по делу Алексея Навального. Такое заявление сделал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. В Германии хотят обсудить с США вопросы по "Северному потоку - 2"

"Мы в октябре прошлого года в рамках уже приняли санкции против России из-за отравления Навального. После этого приговора в рамках ЕС также будут вестись консультации, новые санкции не исключены", — отметил Зайберт в ходе брифинга в среду.

При этом позиция правительства ФРГ по "Северному потоку 2" остается неизменной, подчеркнул он.

"Позиция правительства по "Северному потоку 2" известна, и она не изменилась", — заявил Зайберг.

На фоне ситуации с Навальным ряд политиков в Германии вновь призывают к отмене или заморозке проекта "Северный поток 2", при этом официальный Берлин заявляет, что по-прежнему считает проект экономическим и что он не связан с инцидентом с Навальным. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в январе заявила, что ее позиция по "Северному потоку 2" не изменилась. Осенью 2020 года Меркель заявляла, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Она также заявляла, что "Северный поток 2" будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны трех сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засниц.

Напомним, что накануне, 2 февраля, Симоновский суд Москвы постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, вступили с обращением к российским властям освободить оппозиционера.

МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих государств.