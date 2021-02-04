КИЕВ, 4 фев — ПРАЙМ. Ситуация с запасами угля на ТЭС по всей Украине критическая, это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света, сообщила пресс-служба национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Эксперт объяснил, почему Украина снова покупает электроэнергию у России

"Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической. Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей", — сообщается на сайте комиссии.

В НКРЭКУ уточнили, что, по данным НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 уменьшились в 5,7 раза — до 436,8 тысяч тонн. "Сорок восемь процентов запасов угля сосредоточено только на двух станциях — Луганской и Славянской ТЭС", — уточнили в комиссии.

Вместе с тем, по данным министерства энергетики Украины, по состоянию на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тысяч тонн (291 тысяч тонн — газового угля и 140,9 тысяч тонн — антрацита). Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 (2,4 миллиона тонн).

"Согласно пункту 40 лицензионных условий по производству электрической энергии, тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива. В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЭКУ применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства", — подчеркнули в НКРЭКУ.