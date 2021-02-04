ВАШИНГТОН, 4 фев — ПРАЙМ. Группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о введении санкций против РФ по делу Алексея Навального, говорится в пресс-релизе сенаторов. После суда над Навальным санкции станут жестче. Готова ли к этому Россия?

Законопроект предлагает администрации США определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. Также предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова. В случае, если администрация решит, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, законопроект предлагает ввести против них санкции.

Перспективы принятия законопроекта неясны. Его поддержали демократы Бен Кардин, Крис Кунс, Крис Ван Холден и Дик Дурбин, а также республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.