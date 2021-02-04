МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Общий индекс цен на продовольственные товары в январе вырос в годовом выражении на 4,7 пункта, или на 4,3%, до 113,3 пункта, индикатор растет уже восьмой месяц подряд и достиг максимума с июля 2014 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия

FAO фиксирует рост стоимости всех категорий товаров, наиболее заметно — на сахар, зерновые и растительные масла. Так, индекс цен на сахар поднялся на 7 пунктов (8,1%), до 94,2 пункта, до рекорда с мая 2017 года. Рост цен объясняется ожиданиями снижения предложения на основе видов на урожай в ЕС, РФ и Таиланде и из-за засушливой погоды в Южной Америке, а также недавним удорожанием нефти и укреплением бразильского реала к доллару. Бразилия — крупнейший в мире экспортер сахара.

Индекс цен на зерновые в январе поднялся на 8,3 пункта в месячном выражении, или на 7,1%, до 124,2 пункта. Отмечается резкий рост мировых цен на кукурузу из-за общего снижения предложения, а также в связи с засушливой погодой в Южной Америке. Как указывает FAO, подорожала и пшеница, в том числе из-за "ожидаемого сокращения объемов продаж со стороны Российской Федерации, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы увеличатся вдвое".

Индекс цен на растительные масла поднялся к декабрю на 7,7 пункта (5,8%) и составил 138,8 пункта — это самый высокий уровень с мая 2012 года. Индекс растет восьмой месяц подряд при удорожании пальмового, соевого и подсолнечного масел, говорится в релизе. Пальмовое масло подорожало из-за низких объёмов производства в Индонезии и Малайзии, а длительные забастовки в Аргентине и сокращение экспортного предложения подтолкнули вверх цены на соевое масло. Подсолнечное масло дорожает вследствие невысокого урожая, также отмечает FAO. Мантуров высказался о перспективах госрегулирования цен

Индекс цен на молочную продукцию в январе вырос на 1,7 пункта (1,6%), до 111 пунктов. Подорожало сливочное масло и цельное сухое молоко вследствие больших закупок в Китай перед празднованием там лунного Нового года и сезонного снижения поставок из Новой Зеландии. При этом подешевел сыр на фоне низких продаж в Европе и роста его запасов в США.

Индекс цен FAO на мясо составил 96 пунктов (рост на 0,9 пункта, или на 1%), показатель растет четвертый месяц подряд. Организация отмечает рост цен на все виды мяса, сильнее всего — на мясо птицы, особенно в Бразилии, при активном спросе и ограничении экспорта из стран Европы.