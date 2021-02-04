МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе 2021 года увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,745 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Несырьевой неэнергетический экспорт России вырос в 2020 году

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 14 745,1 миллиона долларов и по сравнению с январем 2020 года увеличился на 2,8%", — сообщает ФТС.

При этом импорт химической продукции вырос на 16,2%, до 2,901 миллиарда долларов, машиностроительной продукции — на 9,3%, до 7,503 миллиарда долларов, импорт продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 11,2% и составил 1,656 миллиарда долларов, текстильных изделий и обуви — сократился на 21%, до 878,5 миллиона долларов.

В импорте химической продукции в январе выросли закупки фармацевтической продукции — на 74,7%, продукции органической и неорганической химии — на 14,2%, мыла и синтетических моющих средств — на 0,1%. Ввоз парфюмерно-косметических товаров сократился на 5,2%, полимеров и каучука — на 0,7%. В импорте товаров машиностроительной продукции возросли закупки судов и плавучих средств — в 23,7 раза, средств наземного транспорта — на 17,8%, механического оборудования — на 3,1% инструментов и оптических аппаратов — на 2,8%, электрооборудования — на 2%. Закупки летательных аппаратов сократились в 3,4 раза, железнодорожных локомотивов — в 2,9 раза. Финляндия может отказаться от импорта российской электроэнергии

В импорте продовольственных товаров и сырья для их производства в январе на 40,9% возросли закупки растительного масла, алкогольных и безалкогольных напитков — на 3,8%. Поставки зерновых культур сократились на 45,9%, молочных продуктов — на 39,4%, овощей — на 38,7%, мяса и субпродуктов — на 37,8%, табака — на 36,4%, сахара — на 14,9%, рыбы — на 10,6%, фруктов и орехов — на 7,9%.

В импорте текстильных изделий и обуви увеличились закупки текстильных материалов на 11,3%, трикотажного полотна — на 7,5%, хлопка — на 0,9%. При этом на 32,8% сократились поставки обуви, текстильной одежды — на 29,4%, трикотажной одежды — на 12,9%, готовых текстильных изделий — на 9%, химических волокон — на 8,4%, химических нитей — на 2,2%.