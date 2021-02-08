МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Москва была и остается заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле рассказали о "черных полосах" в сфере пенсионного обеспечения

Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля констатировал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По мнению Борреля, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях. В МИД РФ позже отметили, что критические высказывания Борреля о России контрастируют с его выступлениями в Москве, возможно, по прилету в Брюссель ему "объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС".

"Я знаю, что насчет высказываний господина Борреля есть уже заявления в министерстве иностранных дел России, поэтому в этом плане я не буду повторяться. Россия были и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Мы действительно в этом заинтересованы и мы не были инициаторами сворачивания этих отношений", — заявил Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что отношения между странами выстраиваются исходя из необходимости учета интересов друг друга. Кремль опроверг информацию о дате обращения Путина с посланием

"Считаем это абсолютной необходимостью для выстраивания отношений. Мы категорически против вмешательства в интересы друг друга… В этом плане мы будем действовать решительно и здесь ни у кого не должно быть никаких сомнений. Но это не значит, что мы каким-то образом хотели бы отдаляться или еще больше ухудшать и без того скудное отношение между Москвой и Брюсселем, наоборот, мы заинтересованы в развитии", — отметил он.

При этом в Кремле подчеркнули, что высылка европейских дипломатов стала следствием некоторых действий загранпредставительств на фоне незаконных акций.