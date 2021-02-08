МИНСК, 8 фев — ПРАЙМ. Белоруссия в 2020 году снизила экспорт продовольствия в Россию на 2,6% по сравнению с показателем 2019 года до 4,3 миллиарда долларов, сообщил в понедельник начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов. Белоруссия ожидает второго транша кредита от России в первом полугодии

"Мы экспортировали продовольствия в Россию на 4,3 миллиарда долларов. Это меньше, чем в 2019 году, на 2,6%", — сказал Богданов на пресс-конференции в Минске.

Он объяснил эту ситуацию задачей диверсификации рынков сбыта. "Мы постоянно в течение последних 5 лет активно над этим работаем. Нам нужно сохранить достижения на традиционных рынках сбыта, в частности, России…, и активнейшим образом развивать экспорт в другие страны мира, прирастая в объемах и расширяя ассортимент поставляемой продукции", — пояснил Богданов. Он обратил внимание, что необходимость диверсификации обусловлена и тем, что РФ вкладывает огромные средства в развитие собственного аграрного бизнеса.

Вместе с тем Россия занимает первое место среди стран, куда экспортируется белорусское продовольствие. В Россию поставлено 74,4% от всего белорусского экспорта. Между тем еще примерно 5 лет назад этот показатель составлял порядка 95%. Как отметил Богданов, белорусская сельхозпродукция поставляется практически во все регионы РФ, в том числе такие отдаленные, как Приморский край, Сахалин, Камчатка, но основной объем поставок приходится на Москву и Московскую область (порядка 40%). Несырьевой неэнергетический экспорт России вырос в 2020 году

По словам представителя министерства, второе место занимает Казахстан (290 миллионов долларов), а на третье место в 2020 году вышел Китай, обогнав Украину (255 миллионов долларов). По информации Богданова, белорусская сельскохозяйственная продукция и продукты питания в 2020 году поставлялись в 116 стран мира, что на 12 больше, чем в 2019 году. Причем в прошлом году были поставки в 20 стран, в которые до этого белорусское продовольствие не экспортировалось никогда раньше: Кувейт, Непал, Парагвай, Сент-Люсия, Алжир, Джибути, Конго, Мадагаскар, Мали, Марокко, Ирландия, Кипр, Мальта, Португалия и другие.

В целом экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в 2020 году вырос на 4,3% по сравнению с 2019 годом, превысив 5,8 миллиарда долларов. Прирост валютной выручки сложился в сумме 240 миллионов долларов по сравнению с 2019 годом, рассказал Богданов. В частности, объем экспорта мяса и мясопродуктов в 2020 году составил 973 миллиона долларов (на 4,9% больше), молока и молочной продукции – 2,4 миллиарда долларов (на 2,7% больше), в том числе сыров – более миллиарда долларов (на 14% больше).

По его словам, в страны СНГ, без учета РФ, в 2020 году поставлено сельхозпродукции на 681 миллион долларов, это на 24,2% больше, чем в 2019 году. Доля стран СНГ в общем объеме экспорта белорусского продовольствия составила 11,8%, что на 1,9 процентного пункта больше, чем годом ранее. Как отметил начальник управления, в 2020 году экспорт в дальнее зарубежье составил 796 миллионов долларов (рост на 39,2%). При этом в страны ЕС экспорт вырос на 45,4%, до 338,5 миллиона долларов.